BYD форсирует производственную программу в Турции

BYD отложит массовое производство на своем новом заводе по производству электромобилей в Венгрии до 2026 года и будет работать на неполную мощность по крайней мере первые два года, пишет УкрАвтопром.

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В то же время китайский автопроизводитель начнет производство автомобилей раньше, чем ожидалось, на новом заводе в Турции, где стоимость рабочей силы ниже.

Большинство автомобилей, изготовленных на заводе в Турции будут предназначены для европейских рынков и не будут облагаться пошлиной при экспорте в ЕС.

Производство на заводе в Манисе, на западе Турции, значительно превысит запланированные 150 тыс. авто в год, сообщают инсайдеры.