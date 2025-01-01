Электромобиль BYD дешевле 10 тысяч долларов, разошелся миллионным тиражом

Самый дешевый автомобиль от BYD пересек историческую отметку в миллион изготовленных единиц за рекордно короткий срок, сообщает Аutoconsulting.ua. Эта модель стала хитом продаж и угрожает позициям многих автопроизводителей на рынках за пределами Китая.

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BYD Seagull достиг миллиона выпущенных единиц всего за два года и два месяца после начала производства в апреле 2023 года. Секрет успеха Seagull кроется в его цене. В Китае базовая версия стоит от 8,900-11,500 долларов США.

Кроме того, китайское правительство стимулирует спрос через систему субсидий. Покупатели могут получить государственную субсидию 20,000 юаней и дополнительную скидку от BYD в размере 4,000 юаней. Таким образом новый электромобиль обходится примерно в 6-7 тысяч долларов. Компания также предлагает кредитование без первоначального взноса и под 0% годовых.

Автомобиль оборудован литий-железо-фосфатной батареей емкостью 30 кВт-ч, которая обеспечивает запас хода 305 километров по китайскому стандарту CLTC. Электродвигатель мощностью 55 кВт разгоняет машину до 50 км/ч за 4,9 секунды.

В мае 2025 года Seagull стал вторым по популярности автомобилем в Китае с продажами 60 131 единиц. Из них лишь 31 105 машин остались на внутреннем рынке, а остальные 29 026 отправились на экспорт.

За прошлый год Украине стране было продано 169 новых автомобилей BYD Seagull.