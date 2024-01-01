BYD впервые обогнал Tesla в Европе по продажам

Согласно данным JATO Dynamics для 28 европейских стран, регистрация новых легковых автомобилей в Европе в прошлом месяце оставалась стабильной. В апреле было зарегистрировано всего 1 078 521 новый автомобиль, что на 1 399 единиц больше, чем за аналогичный месяц 2024 года.

Общее количество регистраций с начала года, охватывающих период с января по апрель 2025 года, составило 4 467 681 единицу, что всего на 6 560 больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Также интересно в каких странах продано больше всего новых авто

"Хотя сегмент электромобилей был ярким пятном на европейском рынке новых легковых автомобилей в прошлом месяце, эти доходы были компенсированы значительным падением среди автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Продажи электромобилей должны расти гораздо быстрее, чтобы иметь реальное влияние на более широкий европейский автомобильный рынок", – сказал Фелипе Муньос, глобальный аналитик JATO Dynamics.

Распределение европейского рынка по категориям.

Тарифы, введенные Европейским Союзом на электромобили, произведенные в Китае в начале этого года, сначала негативно повлияли на продажи китайских автопроизводителей, заставив их искать другие решения. Многие автопроизводители, продающие автомобили в Европе, с тех пор отреагировали расширением и диверсификацией своего европейского модельного ряда, представив гибридные автомобили с подзарядкой от сети, на которые еще не распространяются тарифы ЕС.

10 лучших производителей автомобилей в Европе, апрель 2025 года

В апреле 2025 года на аккумуляторные электромобили (BEV) и на гибридные электромобили, подключаемые к сети (PHEV) вместе приходилось 26% регистраций новых автомобилей в Европе. Это новый рекорд, причем значительную часть этого роста обусловили китайские автомобильные бренды. На BEV приходилось 17% от этого общего количества, по сравнению с 13,4% в апреле 2024 года, тогда как подключаемые к сети гибриды составляли 9% ежемесячных регистраций, по сравнению с 6,9% в соответствующем месяце прошлого года.

Кстати BYD предлагает больше гибридных авто в Европе

Несмотря на введение тарифов ЕС, регистрация электромобилей, изготовленных китайскими автопроизводителями, в апреле выросла на 59% в годовом исчислении, достигнув почти 15 300 единиц. В этом сегменте автопроизводители из Европы, Японии, Кореи и США зафиксировали рост на 26%.

Сегмент PHEV претерпел заметного развития, поскольку объемы продаж китайских игроков выросли на 546% в годовом исчислении, с 1493 единиц в апреле 2024 года до 9649 единиц в апреле 2025 года. Это означает, что китайские автомобильные бренды сейчас составляют почти 10% от общего количества зарегистрированных PHEV в Европе.

"Хотя разница между ежемесячными объемами продаж двух брендов может быть небольшой, последствия ее огромны. Это переломный момент для европейского автомобильного рынка, особенно если учесть, что Tesla годами лидировала на европейском рынке электромобилей, тогда как BYD официально начала деятельность за пределами Норвегии и Нидерландов только в конце 2022 года", – отметил Муньос.

Tesla сообщила об очередном ежемесячном падении в апреле, общие объемы снизились на 49% в годовом исчислении. Зато, BYD продемонстрировала рост на 359% за тот же период благодаря своей широкой и конкурентоспособной линейке полностью электрических автомобилей и гибридов с подзарядкой от сети. Быстрое расширение BYD уже позволило ей опередить известные европейские автомобильные бренды, обогнав по продажам Fiat, Dacia и Seat в Великобритании; Fiat и Seat во Франции; Seat в Италии; и Fiat в Испании. Этот рост происходит еще до начала производства на новом заводе в Венгрии.

Топ-10 моделей авто в Европе, апрель 2025 года

Renault Clio был наиболее зарегистрированным автомобилем в Европе в апреле, было зарегистрировано 19 000 единиц этого французского субкомпактного автомобиля. Clio не возглавлял модельный рейтинг с июня 2020 года, уступив в последние годы своему недорогому конкуренту Dacia Sandero – бестселлеру Европы в 2024 году.

Однако, лучшим автомобилем месяца, бесспорно, стал Volkswagen Tiguan, который занял четвертое место, с регистрацией, выросшей на 32% до 16 300 единиц. Среди других сильных участников – Toyota Yaris Cross, Dacia Duster, Opel/Vauxhall Corsa, Peugeot 3008, Jeep Avenger и Mini Cooper.

Кстати во сколько раз китайский авторынок превышает украинский

Skoda Elroq впервые возглавила рейтинг моделей BEV с 8000 единицами, что подтверждает решение бренда представить внедорожник, который находится между сегментами B и C. За ней в рейтинге заняли три модели Volkswagen, тогда как Volkswagen ID.7 увеличил свои объемы продаж на 640%, заняв третью позицию.

Renault зарегистрировала более 5600 единиц Renault 5, шестого по количеству зарегистрированных электромобилей в Европе в прошлом месяце, тогда как недавно выпущенный Kia EV3 также попал в первую десятку. Для сравнения: объемы продаж Tesla Model Y и Volvo EX30 снизились на 53% и 57% соответственно.

О JATO