BYD меняет тактику и будет предлагать больше плагин-гибридов в Европе

Как пишет Carscoops, хотя компания BYD хорошо известна как один из лидирующих производителей электромобилей, она на самом деле продает больше гибридов, заряжающихся от сети. Эта деталь имеет большое значение, поскольку компания стремится расширить свое присутствие в Европе.

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Китай все еще является крупнейшим рынком для BYD, но компания четко дала понять, что следующим шагом является глобальное присутствие. Для того, чтобы стать полноценным конкурентам известным бренда в Европе, китайскому гиганту нужна мощная дилерская сеть и широкий ассортимент плагин-гибридов.

Сейчас европейский модельный ряд PHEV от BYD достаточно скромный, поскольку состоит из единственного седана Seal DM-i. Руководители автопроизводителя признали, что европейские покупатели не всегда хотят отдавать предпочтение полноценным электромобилям, поэтому вскоре бренд расширит портфолио плагин-гибридных моделей.

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На недавнем мероприятии в Штутгарте Мария Грация Давино, региональный руководитель BYD, которая отвечает за несколько рынков Центральной Европы, подтвердила планы по выпуску как минимум еще двух плагин-гибридных автомобилей для Европы в 2025 году. Германия является одним из ключевых целевых рынков.

К слову, сейчас компания BYD подпадает под действие тарифов ЕС на импорт китайских авто, но компания уже принимает меры, чтобы уменьшить их влияние. В частности, автопроизводитель вскоре запустит новые производственные мощности в Венгрии и Турции, которые будут производить автомобили для европейских рынков.

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В течение первого квартала 2025 года BYD продал более 37 000 автомобилей по всей Европе , что примерно на 8 500 единиц больше, чем в первом квартале 2024 года. Кроме того, компания также вывела на рынок свой премиальный бренд Denza, чтобы противостоять таким компаниям, как Mercedes-Benz, Porsche BMW и Audi.