BYD змінює тактику й пропонуватиме більше плагін-гібридів у Європі

Як пише Carscoops, хоча компанія BYD добре відома як один з лідируючих виробників електромобілів, вона насправді продає більше гібридів, що заряджаються від мережі. Ця деталь має велике значення, оскільки компанія прагне розширити свою присутність у Європі.

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Китай все ще є найбільшим ринком для BYD, але компанія чітко дала зрозуміти, що наступним кроком є глобальна присутність. Для того, щоб стати повноцінним конкурентам відомим бренда у Європі, китайському гіганту потрібна потужна дилерська мережа й широкий асортимент плагін-гібридів.

Наразі європейський модельний ряд PHEV від BYD досить скромний, оскільки складається з єдиного седана Seal DM-i. Очільники автовиробника визнали, що європейські покупці не завжди хочуть віддавати перевагу повноцінним електромобілям, тому незабаром бренд розширить портфоліо плагін-гібридних моделей.

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На нещодавньому заході в Штутгарті Марія Грація Давіно, регіональний керівник BYD, яка відповідає за кілька ринків Центральної Європи, підтвердила плани щодо випуску щонайменше ще двох плагін-гібридних автомобілів для Європи у 2025 році. Німеччина є одним із ключових цільових ринків.

До слова, наразі компанія BYD підпадає під дію тарифів ЄС на імпорт китайських авто, але компанія вже вживає заходів, щоб зменшити їх вплив. Зокрема, автовиробник незабаром запустить нові виробничі потужності в Угорщині та Туреччині, що виготовлятимуть автомобілі для європейських ринків.

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Протягом першого кварталу 2025 року BYD продав понад 37 000 автомобілів по всій Європі , що приблизно на 8 500 одиниць більше, ніж у першому кварталі 2024 року. Крім того, компанія також вивела на ринок свій преміальний бренд Denza, аби протистояти таким компаніям, як Mercedes-Benz, Porsche BMW та Audi.