BYD вперше обігнав Tesla в Європі за продажами

Згідно з даними JATO Dynamics для 28 європейських країн, реєстрація нових легкових автомобілів у Європі минулого місяця залишалася стабільною. У квітні було зареєстровано загалом 1 078 521 новий автомобіль, що на 1 399 одиниць більше, ніж за аналогічний місяць 2024 року.

Загальна кількість реєстрацій з початку року, що охоплюють період з січня по квітень 2025 року, склала 4 467 681 одиницю, що лише на 6 560 більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

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«Хоча сегмент електромобілів був яскравою плямою на європейському ринку нових легкових автомобілів минулого місяця, ці прибутки були компенсовані значним падінням серед автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Продажі електромобілів повинні зростати набагато швидше, щоб мати реальний вплив на ширший європейський автомобільний ринок», – сказав Феліпе Муньос, глобальний аналітик JATO Dynamics.

Розподіл європейського ринку за категоріями.

Тарифи, запроваджені Європейським Союзом на електромобілі, вироблені в Китаї на початку цього року, спочатку негативно вплинули на продажі китайських автовиробників, змусивши їх шукати інші рішення. Багато автовиробників, які продають автомобілі в Європі, з того часу відреагували розширенням та диверсифікацією свого європейського модельного ряду, представивши гібридні автомобілі з підзарядкою від мережі, на які ще не поширюються тарифи ЄС.

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У квітні 2025 року на акумуляторні електромобілі (BEV) та на гібридні електромобілі, що підключаються до мережі (PHEV) разом припадало 26% реєстрацій нових автомобілів у Європі. Це новий рекорд, причому значну частину цього зростання зумовили китайські автомобільні бренди. На BEV припадало 17% від цієї загальної кількості, порівняно з 13,4% у квітні 2024 року, тоді як підключаються до мережі гібриди становили 9% щомісячних реєстрацій, порівняно з 6,9% у відповідному місяці минулого року.

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Попри запровадження тарифів ЄС, реєстрація електромобілів, виготовлених китайськими автовиробниками, у квітні зросла на 59% у річному обчисленні, досягнувши майже 15 300 одиниць. У цьому сегменті автовиробники з Європи, Японії, Кореї та США зафіксували зростання на 26%.

Сегмент PHEV зазнав помітного розвитку, оскільки обсяги продажів китайських гравців зросли на 546% у річному обчисленні, з 1493 одиниць у квітні 2024 року до 9649 одиниць у квітні 2025 року. Це означає, що китайські автомобільні бренди зараз становлять майже 10% від загальної кількості зареєстрованих PHEV у Європі.

«Хоча різниця між щомісячними обсягами продажів двох брендів може бути невеликою, наслідки її величезні. Це переломний момент для європейського автомобільного ринку, особливо якщо врахувати, що Tesla роками лідирувала на європейському ринку електромобілів, тоді як BYD офіційно розпочала діяльність за межами Норвегії та Нідерландів лише наприкінці 2022 року», – зазначив Муньос.

Tesla повідомила про чергове щомісячне падіння у квітні, загальні обсяги знизилися на 49% у річному обчисленні. Натомість, BYD продемонструвала зростання на 359% за той самий період завдяки своїй широкій та конкурентоспроможній лінійці повністю електричних автомобілів та гібридів із підзарядкою від мережі. Швидке розширення BYD вже дозволило їй випередити відомі європейські автомобільні бренди, обігнавши за продажами Fiat, Dacia та Seat у Великій Британії; Fiat та Seat у Франції; Seat в Італії; та Fiat в Іспанії. Це зростання відбувається ще до початку виробництва на новому заводі в Угорщині.

Топ-10 моделей авто в Європі, квітень 2025 року

Renault Clio був найбільш зареєстрованим автомобілем у Європі у квітні, було зареєстровано 19 000 одиниць цього французького субкомпактного автомобіля. Clio не очолював модельний рейтинг з червня 2020 року, поступившись в останні роки своєму недорогому конкуренту Dacia Sandero – бестселеру Європи у 2024 році.

Однак, найкращим автомобілем місяця, безперечно, став Volkswagen Tiguan, який посів четверте місце, з реєстрацією, що зросла на 32% до 16 300 одиниць. Серед інших сильних учасників – Toyota Yaris Cross, Dacia Duster, Opel/Vauxhall Corsa, Peugeot 3008, Jeep Avenger та Mini Cooper.

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Skoda Elroq вперше очолила рейтинг моделей BEV з 8000 одиницями, що підтверджує рішення бренду представити позашляховик, який знаходиться між сегментами B та C. За нею в рейтингу посіли три моделі Volkswagen, тоді як Volkswagen ID.7 збільшив свої обсяги продажів на 640%, посівши третю позицію.

Renault зареєструвала понад 5600 одиниць Renault 5, шостого за кількістю зареєстрованих електромобілів у Європі минулого місяця, тоді як нещодавно випущений Kia EV3 також потрапив до першої десятки. Для порівняння: обсяги продажів Tesla Model Y та Volvo EX30 знизилися на 53% та 57% відповідно.

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