Укр
Ру

В яких країнах продано найбільше нових авто

Китай давно обійшов США за об’ємами ринку нових авто. Зараз частка Китаю швидко зростає, а США - знижується.
Де продаэться найбільше нових авто - Auto24

ФОТО: freepik.com/|

Китайский авторинок

Євген Гудущан
logo19 травня, 21:15
logo0
logo0 хв

За даними focus2move, на які посилається Укравтопром, світові продажі нових авто (легкові та легкі комерційні авто) у І кв 2025 р. досягли 20,97 млн од., що на 3,1% більше, ніж торік.

Читайте також: За місяць в КНР продається більше авто, ніж в Україні за 26 років

Серед країн лідером з продажу нових авто перше місце стабільно займає Китай, на ринок якого припадає 28,5% всіх світових продажів нових авто.

За три місяці у Піднебесній було реалізовано 5,98 млн авто, що на 4,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

ТОП-10 країн:

  1. Китай - 5,98 млн од. (+4,5%);
  2. США - 3,9 млн од. (-2,7%);
  3. Японія - 1,24 млн од. (+13,8%);
  4. Індія - 1,18 млн од. (+2,2%);
  5. Велика Британія – 668,5 тис. од. (-1,5%);
  6. Німеччина – 662, 5 тис. од. (-4,4%);
  7. Бразилія – 532,7 тис. од. (+8,2%);
  8. Італія – 496,2 тис. од. (-2%);
  9. Канада – 430,4 тис. од. (+6,3%);
  10. Франція – 407,3 тис. од. (-8,1%).
#Автобізнес #Новини