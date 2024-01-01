В яких країнах продано найбільше нових авто

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Китайский авторинок
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За даними focus2move, на які посилається Укравтопром, світові продажі нових авто (легкові та легкі комерційні авто) у І кв 2025 р. досягли 20,97 млн од., що на 3,1% більше, ніж торік.
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Серед країн лідером з продажу нових авто перше місце стабільно займає Китай, на ринок якого припадає 28,5% всіх світових продажів нових авто.
За три місяці у Піднебесній було реалізовано 5,98 млн авто, що на 4,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
ТОП-10 країн:
- Китай - 5,98 млн од. (+4,5%);
- США - 3,9 млн од. (-2,7%);
- Японія - 1,24 млн од. (+13,8%);
- Індія - 1,18 млн од. (+2,2%);
- Велика Британія – 668,5 тис. од. (-1,5%);
- Німеччина – 662, 5 тис. од. (-4,4%);
- Бразилія – 532,7 тис. од. (+8,2%);
- Італія – 496,2 тис. од. (-2%);
- Канада – 430,4 тис. од. (+6,3%);
- Франція – 407,3 тис. од. (-8,1%).