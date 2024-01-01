В яких країнах продано найбільше нових авто

За даними focus2move, на які посилається Укравтопром, світові продажі нових авто (легкові та легкі комерційні авто) у І кв 2025 р. досягли 20,97 млн од., що на 3,1% більше, ніж торік.

Читайте також: За місяць в КНР продається більше авто, ніж в Україні за 26 років

Серед країн лідером з продажу нових авто перше місце стабільно займає Китай, на ринок якого припадає 28,5% всіх світових продажів нових авто.

За три місяці у Піднебесній було реалізовано 5,98 млн авто, що на 4,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

ТОП-10 країн: