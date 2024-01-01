В каких странах продано больше всего новых авто

По данным focus2move, на которые ссылается Укравтопром, мировые продажи новых авто (легковые и легкие коммерческие авто) в І кв 2025 г. достигли 20,97 млн ед., что на 3,1% больше, чем в прошлом году.

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Среди стран лидером по продажам новых авто первое место стабильно занимает Китай, на рынок которого приходится 28,5% всех мировых продаж новых авто.

За три месяца в Поднебесной было реализовано 5,98 млн авто, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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