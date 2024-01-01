В каких странах продано больше всего новых авто

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китайский авторынок
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По данным focus2move, на которые ссылается Укравтопром, мировые продажи новых авто (легковые и легкие коммерческие авто) в І кв 2025 г. достигли 20,97 млн ед., что на 3,1% больше, чем в прошлом году.
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Среди стран лидером по продажам новых авто первое место стабильно занимает Китай, на рынок которого приходится 28,5% всех мировых продаж новых авто.
За три месяца в Поднебесной было реализовано 5,98 млн авто, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
ТОП-10 стран:
- Китай - 5,98 млн ед. (+4,5%);
- США - 3,9 млн ед. (-2,7%);
- Япония - 1,24 млн ед. (+13,8%);
- Индия - 1,18 млн ед. (+2,2%);
- Великобритания – 668,5 тыс. ед. (-1,5%);
- Германия – 662, 5 тыс. ед. (-4,4%);
- Бразилия – 532,7 тыс. ед. (+8,2%);
- Италия – 496,2 тыс. ед. (-2%);
- Канада – 430,4 тыс. ед. (+6,3%);
- Франция – 407,3 тыс. ед. (-8,1%).