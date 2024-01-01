Укр
Ру

В каких странах продано больше всего новых авто

Китай давно обошел США по объемам рынка новых авто. Сейчас доля Китая быстро растет, а США - снижается.
Где продается больше всего новых авто - Auto24

ФОТО: freepik.com/|

китайский авторынок

Евгений Гудущан
logo19 мая, 21:15
logo0
logo0 мин

По данным focus2move, на которые ссылается Укравтопром, мировые продажи новых авто (легковые и легкие коммерческие авто) в І кв 2025 г. достигли 20,97 млн ед., что на 3,1% больше, чем в прошлом году.

Читайте также: За месяц в КНР продается больше авто, чем в Украине за 26 лет

Среди стран лидером по продажам новых авто первое место стабильно занимает Китай, на рынок которого приходится 28,5% всех мировых продаж новых авто.

За три месяца в Поднебесной было реализовано 5,98 млн авто, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ТОП-10 стран:

  1. Китай - 5,98 млн ед. (+4,5%);
  2. США - 3,9 млн ед. (-2,7%);
  3. Япония - 1,24 млн ед. (+13,8%);
  4. Индия - 1,18 млн ед. (+2,2%);
  5. Великобритания – 668,5 тыс. ед. (-1,5%);
  6. Германия – 662, 5 тыс. ед. (-4,4%);
  7. Бразилия – 532,7 тыс. ед. (+8,2%);
  8. Италия – 496,2 тыс. ед. (-2%);
  9. Канада – 430,4 тыс. ед. (+6,3%);
  10. Франция – 407,3 тыс. ед. (-8,1%).
#Новости #Aвтобизнес