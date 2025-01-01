Електромобіль BYD дешевший 10 тисяч доларів, розійшовся мільйонним тиражом

Найдешевший автомобіль від BYD перетнув історичну позначку у мільйон виготовлених одиниць за рекордно короткий термін, повідомляє Аutoconsulting.ua. Ця модель стала хітом продажів та загрожує позиціям багатьох автовиробників на ринках за межами Китаю.

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BYD Seagull досяг мільйона випущених одиниць всього за два роки та два місяці після початку виробництва у квітні 2023 року. Секрет успіху Seagull криється у його ціні. В Китаї базова версія коштує від 8,900-11,500 доларів США.

Окрім того, китайський уряд стимулює попит через систему субсидій. Покупці можуть отримати державну субсидію 20,000 юанів та додаткову знижку від BYD у розмірі 4,000 юанів. Таким чином новий електромобіль обходиться приблизно у 6-7 тисяч доларів. Компанія також пропонує кредитування без первинного внеску та під 0% річних.

Автомобіль обладнаний літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 30 кВт·год, яка забезпечує запас ходу 305 кілометрів за китайським стандартом CLTC. Електродвигун потужністю 55 кВт розганяє машину до 50 км/год за 4,9 секунди.

У травні 2025 року Seagull став другим за популярністю автомобілем у Китаї з продажами 60 131 одиниць. З них лише 31 105 машин залишилися на внутрішньому ринку, а решта 29 026 відправилися на експорт.

За минулий рік Україні країні було продано 169 нових автомобілів BYD Seagull.