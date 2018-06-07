Україна зацікавлена в залученні інвестицій від найбільшого в світі виробника електротранспорту та літієвих батарей. Представники компанії вже ведуть переговори з українськими чиновниками.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян провів зустріч з керуючим директором BYD Company Limited на європейському ринку паном Ісбрандом Хо (Isbrand Ho). Сторони обговорили можливість розміщення потужностей з виробництва літієвих батарей для електробусів та електромобілів на території України, а також плани BYD щодо експансії на європейський ринок.

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“Україна має унікальний потенціал для розміщення виробничих потужностей та безбар’єрного експорту в ЄС завдяки Угоді про асоціацію України з ЄС та сприятливій економічній ситуації” - відзначив керуючий директор BYD на європейському ринку пан Ісбранд Хо.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян запросив представників компанії BYD відвідати Україну для вивчення внутрішнього ринку та зустрічей з українським бізнесом для побудови подальшої кооперації.

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“Україна вітає бажання найбільшого виробника електротранспорту та літієвих батарей компанію BYD серйозно розглядати Україну, як плацдарм для виходу на європейський ринок” - сказав очільник Міністерства інфраструктури.