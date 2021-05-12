Китайці завжди мали чудову чуйку у комерційних автомобілях. Вони це знову доводять випуском електричної моделі e3, для автошкіл. Щоб задовольнити потреби такої ніші ринку, нова модель може імітувати ручну коробку передач традиційних автомобілів.

Нова модель має такий же зовнішній вигляд, як і старий добрий BYD e3, за винятком того, що вона прийняла більш привабливу двоколірну схему, яка зазвичай використовується в автошколах. Головна відмінність полягає в технічному виконанні.

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Нова модель відмовилася від установки однієї передачі, типової для електромобілів, і додала перемикання передач, що звичне для автомобілів на паливному двигуні та зчеплення, що характерне для автомобілів з механічною коробкою передач. Також додані педаль гальма другого пілота та допоміжне дзеркало.

Компанія Chery пробувала щось подібне рік тому зі своєю моделлю Chery eQ2, і ми не чули про це жодного разу після цього. На сьогодні BYD та Chery - єдині електромобілі з такою псевдомеханічною коробкою передач, тож досліджувати, як працює цей аналого-цифровий механізм, не потрібно.