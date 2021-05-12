Китайцы всегда имели замечательную чуйку в коммерческих автомобилях. Они это снова доказывают выпуском электрической модели e3, для автошкол. Чтобы удовлетворить потребности такой ниши рынка, новая модель может имитировать ручную коробку передач традиционных автомобилей.

Новая модель имеет такой же внешний вид, как и старый добрый BYD e3, за исключением того, что она приняла более привлекательную двухцветную схему, которая обычно используется в автошколах. Главное отличие заключается в техническом исполнении.

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Новая модель отказалась от установки одной передачи, типичной для электромобилей, и добавила переключения передач, что привычное для автомобилей на топливном двигателе и сцепление, что характерно для автомобилей с механической коробкой передач. Также добавлены педаль тормоза второго пилота и вспомогательное зеркало.

Chery пробовала что-то подобное год назад со своей моделью Chery eQ2, и мы не слышали об этом ни разу после этого. На сегодня BYD и Chery – единственные электромобили с такой псевдомеханичной коробкой передач, поэтому исследовать, как работает этот аналого-цифровой механизм, не нужно.