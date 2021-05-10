Польза для экологии от перехода на электромобили вызывает большие сомнения, но негативные социальные последствия вполне прогнозируемы.

К 2025 году около 178 тысяч сотрудников автомобильных заводов Германии могут потерять работу из-за перехода на электромобили, сообщает CNBC.

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В Мюнхенском институте экономических исследований заявили, речь идет о “работниках, производящих группы продуктов, которые прямо или косвенно зависят от двигателя внутреннего сгорания, при этом 137 тысяч из них заняты непосредственно в автомобильной промышленности”. По мнению экспертов, предприятия должны принять необходимые меры, как, например, профессиональная переподготовка или повышение квалификации.

По оценкам института, около 75 тысяч сотрудников автозаводов выйдут на пенсию до 2025 года, среди них около 39 тысяч сейчас занимаются непосредственно сборкой автомобилей и около 36 тысяч производят запчасти.

По состоянию на 2020 год в автомобильной индустрии Германии работало 808 935 человек. Самый высокий показатель занятости в этой сфере с 2010 по 2020 год наблюдался в 2018 году – 833 937 человек.

Правительство Германии планирует, чтобы к концу десятилетия в стране было зарегистрировано до десяти миллионов электрокаров. Уже в январе 2020 года продажи электромобилей превысили 194 тысячи единиц.