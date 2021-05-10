Користь для екології від переходу на електромобілі викликає великі сумніви, але негативні соціальні наслідки цілком прогнозовані.

До 2025 року близько 178 тисяч співробітників автомобільних заводів Німеччини можуть втратити роботу через перехід на електромобілі, повідомляє CNBC.

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У Мюнхенському інституті економічних досліджень заявили, йдеться про “працівників, що виробляють групи продуктів, які прямо або побічно залежать від двигуна внутрішнього згоряння, при цьому 137 тисяч з них зайняті безпосередньо в автомобільній промисловості”. На думку експертів, підприємства мають вжити необхідних заходів, як, наприклад, професійна перепідготовка або підвищення кваліфікації.

За оцінками інституту, близько 75 тисяч співробітників автозаводів вийдуть на пенсію до 2025 року, серед них близько 39 тисяч зараз займаються безпосередньо складанням автомобілів і близько 36 тисяч виробляють запчастини.

Станом на 2020 рік в автомобільній індустрії Німеччини працювало 808 935 людей. Найвищий показник зайнятості в цій сфері з 2010 по 2020 рік спостерігалося у 2018 році – 833 937 осіб.

Уряд Німеччини планує, щоб до кінця десятиліття в країні було зареєстровано до десяти мільйонів електрокарів. Вже у січні 2020 року продажі електромобілів перевищили 194 тисяч одиниць.