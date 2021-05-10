У січні-квітні 2021 р. імпорт автомобільних бензинів в Україну зріс на 30%, до 367 тис. т.

Зокрема у квітні було ввезено 105 тис. т, або на 64,4% більше порівняно з квітнем 2020 р.. Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" за підсумками спеціального дослідження.

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Найбільшим постачальником бензину залишається Білорусь, на рахунку якої в квітні 83% імпорту (87 тис. т). Постачання з республіки зросли майже вдвічі.

За цим напрямком постачання збільшили практично всі імпортери: ОККО, WOG, UPG, AMIC, інші.

Найвищий результат приросту показав WOG - його білоруський імпорт виріс майже вп'ятеро, до 17 тис. т. За меншого обсягу, але майже вчетверо зросли постачання з Білорусі у KLO (4 тис. т). Майже втричі наростила постачання білоруського бензину БРСМ – з 3,7 до 11,5 тис. т. Удвічі наростив постачання білоруського бензину найбільший імпортер – бренд ОККО.

Імпорт з Литви в квітні зберігся на торішньому рівні (17 тис. т), але накопичувальний підсумок з початку року зменшився на 36%.

За даними Консалтингової групи "А-95", у 2020 р. баланс бензинів склав 2,122 млн т, збільшившись за рік на 9%. При цьому баланс ринку експерти оцінюють в 2,7 млн т, оскільки близько 0,5 млн т автобензинів виробляється на міні-НПЗ і нафтобазах із привізних безакцизних компонентів.