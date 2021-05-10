В январе-апреле 2021 г. импорт автомобильных бензинов в Украину вырос на 30%, до 367 тыс. т.

В частности в апреле было ввезено 105 тыс. т, или на 64,4% больше по сравнению с апрелем 2020 г. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" по итогам специального исследования.

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Крупнейшим поставщиком бензина остается Беларусь, на счету которой в апреле 83% импорта (87 тыс. т). Поставки из республики выросли почти вдвое.

По этому направлению поставки увеличили практически все импортеры: ОККО, WOG, UPG, AMIC, другие.

Самый высокий результат прироста показал WOG – его белорусский импорт вырос почти в пять раз, до 17 тыс. т. При меньшем объеме, но почти вчетверо выросли поставки из Беларуси в KLO (4 тыс. т). Почти втрое нарастила поставки белорусского бензина БРСМ – с 3,7 до 11,5 тыс. т. Вдвое нарастил поставки белорусского бензина крупнейший импортер – бренд ОККО.

Импорт из Литвы в апреле сохранился на прошлогоднем уровне (17 тыс. т), но накопительный итог с начала года уменьшился на 36%.

По данным Консалтинговой группы "А-95", в 2020 г. баланс бензинов составил 2,122 млн т, увеличившись за год на 9%. При этом баланс рынка эксперты оценивают в 2,7 млн т, поскольку около 0,5 млн т автобензинов производится на мини-НПЗ и нефтебазах из привозных безакцизных компонентов.