Украинский рынок бензинов в I квартале 2021 года вырос на 13%. Это связывают с увеличением количества автомобилей и ограничениями в работе общественного транспорта из-за локдауна.

В январе-марте 2021 года баланс рынка бензинов в Украине вырос на 13% (на 61,6 тыс. т), до 521 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (459,5 тыс. т), сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

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Внутреннее производство за отчетный период увеличилось на 7,4% (на 17,8 тыс. т), до 258,4 тыс. т, по сравнению с I кварталом прошлого года. В частности, Кременчугский НПЗ увеличил выпуск бензинов на 10%, до 223,4 тыс. т. На Шебелинский завод пришлось 35 тыс. т, что на 6,7% меньше показателя января-марта прошлого года.

Доля украинских бензинов в общем балансе рынка по итогам первых трех месяцев текущего года составила 49,5% против 52,3% в январе-марте 2020 г.

Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок в I квартале 2021 года вырос на 20% (на 43,8 тыс. т), в 262,7 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (218,9 тыс. т).

Импортные поставки из Беларуси выросли на 50%, до 226,2 тыс. т. В "А-95" объясняют такой скачок низкой базой сравнения: в первом квартале 2020 года поставки из Беларуси были снижены вдвое из-за проблем с обеспечением сырьем.

Отгрузка в Украине с НПЗ PNK ORLEN (Польша) сократились на 45% (29,9 тыс. т), до 36,3 тыс. т.