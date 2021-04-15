Український ринок бензинів у I кварталі 2021 року виріс на 13%. Це пов’язують зі збільешнням кількості автомобілів та обмеженнями в роботі громадського транспорту через локдаун.

У січні-березні 2021 р. баланс ринку бензинів в Україні зріс на 13% (на 61,6 тис. т), до 521 тис. т, порівняно з аналогічним періодом 2020 року (459,5 тис. т), повідомили в Консалтинговій групі “А-95” з посиланням на дані власного дослідження.

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Внутрішнє виробництво за звітний період збільшилася на 7,4% (на 17,8 тис. т), до 258,4 тис. т, порівняно з I кварталом торік. Зокрема, Кременчуцький НПЗ збільшив випуск бензинів на 10%, до 223,4 тис. т. На Шебелинський завод припало 35 тис. т, що на 6,7% менше від показника січня-березня минулого року.

Частка українських бензинів у загальному балансі ринку за підсумком перших трьох місяців поточного року склала 49,5% проти 52,3% в січні-березні 2020 р..

Імпорт автомобільних бензинів на український ринок у I кварталі 2021 р. виріс на 20% (на 43,8 тис. т), до 262,7 тис. т, порівняно з аналогічним періодом торік (218,9 тис. т).

Імпортні постачання з Білорусі зросли на 50%, до 226,2 тис. т. В “А-95” пояснюють такий стрибок низькою базою порівняння: в першому кварталі 2020 року постачання з Білорусі було знижено вдвічі через проблеми із забезпеченням сировиною.

Відвантаження в Україну з НПЗ PNK ORLEN (Польща) скоротилися на 45% (29,9 тис. т), до 36,3 тис. т.