BYD зазнала першого серйозного спаду продажів

У вересні поставки BYD скоротилися на 5,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 396270 авто. Причина - падіння продажів плагін-гібридних авто (PHEV), пише Укравтопром.

Продажі PHEV впали шостий місяць поспіль, знизившись на 26% до 188010 од., тоді як продажі електромобілів зросли на 24% до 205050 од.

Через зростаючу конкуренцію на внутрішньому ринку, BYD вже скоротила свій план продажів на 2025 рік на 16% до 4,6 млн од. та все більше покладається на експансію за кордон, особливо в Європу. Вересневий експорт BYD зріс на 120% відносно минулого року до 71256 од. В Україні минулого місяця було реалізовано 989 нових авто марки BYD (+438%).

Нагадаємо, що інвестиційна компанія Уоррена Баффета Berkshire Hathaway придбала 225 мільйонів акцій BYD у 2008 році за 230 мільйонів доларів. Вартість цього активу зросла до 9 мільярдів доларів у 2022 році після чого Berkshire Hathaway почала поступово продавати акції BYD. Компанія продала майже 76% придбаних акцій до середини 2024 року, а потім повністю вийшла з позиції у вересні 2025 року.