BYD потерпела первый серьезный спад продаж

В сентябре поставки BYD сократились на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 396270 авто. Причина - падение продаж плагин-гибридных авто (PHEV), пишет Укравтопром.

Читайте также: В Испании BYD уже популярнее Tesla

Продажи PHEV упали шестой месяц подряд, снизившись на 26% до 188010 ед., тогда как продажи электромобилей выросли на 24% до 205050 ед.

Из-за растущей конкуренции на внутреннем рынке, BYD уже сократила свой план продаж на 2025 год на 16% до 4,6 млн ед. и все больше полагается на экспансию за границу, особенно в Европу. Сентябрьский экспорт BYD вырос на 120% относительно прошлого года до 71256 ед. В Украине в прошлом месяце было реализовано 989 новых авто марки BYD (+438%).

Напомним, что инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела 225 миллионов акций BYD в 2008 году за 230 миллионов долларов. Стоимость этого актива выросла до 9 миллиардов долларов в 2022 году после чего Berkshire Hathaway начала постепенно продавать акции BYD. Компания продала почти 76% приобретенных акций к середине 2024 года, а затем полностью вышла из позиции в сентябре 2025 года.