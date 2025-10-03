Укр
BYD потерпела первый серьезный спад продаж

Полный выход компании Уоррена Баффета из акционеров компании BYD, скорее всего, был политическим шагом. Но сейчас продажи BYD уменьшились впервые за много лет. Возможно это просто совпадение.
Падение продаж плагин-гибридных авто (PHEV)

В сентябре поставки BYD сократились на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 396270 авто. Причина - падение продаж плагин-гибридных авто (PHEV), пишет Укравтопром.

Продажи PHEV упали шестой месяц подряд, снизившись на 26% до 188010 ед., тогда как продажи электромобилей выросли на 24% до 205050 ед.

Из-за растущей конкуренции на внутреннем рынке, BYD уже сократила свой план продаж на 2025 год на 16% до 4,6 млн ед. и все больше полагается на экспансию за границу, особенно в Европу. Сентябрьский экспорт BYD вырос на 120% относительно прошлого года до 71256 ед. В Украине в прошлом месяце было реализовано 989 новых авто марки BYD (+438%).

Напомним, что инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway приобрела 225 миллионов акций BYD в 2008 году за 230 миллионов долларов. Стоимость этого актива выросла до 9 миллиардов долларов в 2022 году после чего Berkshire Hathaway начала постепенно продавать акции BYD. Компания продала почти 76% приобретенных акций к середине 2024 года, а затем полностью вышла из позиции в сентябре 2025 года.

