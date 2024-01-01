BYD змінює орієнтацію на зовнішні ринки

Автовиробник №1 в Китаї BYD обіцяє інвесторам, що до 2030 року половина продажів його авто будуть відбуватися за межами Китаю, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, у 2024 році компанія реалізувала 4,2 млн. авто. і посіла 7 місце у світі за обсягами продажів. Однак близько 90% продажів BYD припало на Китай.

Отже, цільовий показник у 50% продажів за кордоном може за кілька років поставити компанію в один ряд з Volkswagen, яка посідає друге місце та Toyota яка №1 у світі з продажів.