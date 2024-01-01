BYD меняет ориентацию на внешние рынки

Автопроизводитель №1 в Китае BYD обещает инвесторам, что к 2030 году половина продаж его авто будут происходить за пределами Китая, сообщает Укравтопром.

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Напомним, в 2024 году компания реализовала 4,2 млн. авто. и заняла 7 место в мире по объемам продаж. Однако около 90% продаж BYD пришлось на Китай.

Итак, целевой показатель в 50% продаж за рубежом может за несколько лет поставить компанию в один ряд с Volkswagen, которая занимает второе место и Toyota которая №1 в мире по продажам.