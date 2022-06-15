Пожежі електромобілів, особливо тих, що побували у ДТП, – не рідкість. Однак у Каліфорнії, США, стався досить надзвичайний випадок: бита Tesla спалахнула не відразу після аварії, а майже через місяць.

Обставини інциденту розкрили видання Carscoops. На лінію Пожежної служби містечка Сакраменто надійшов дзвінок, що електромобіль (судячи з кадрів, це була Model S) перебував на звалищі три тижні після ДТП, не пов'язаної з пожежею або пошкодженням батареї (!), як раптом спалахнув.

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Пожежні прибули на місце інциденту і загасили машину, щоправда, як це буває у випадку з “електричками”, на ліквідацію вогню пішло чимало часу. У цьому випадку – трохи більше години. Пожежа все ж зачепила батарею, тому, щоб зупинити її тління, рятувальникам довелося вирити невелику яму, заповнити її водою і помістити туди електрокар (це стандартна методика по всьому світу з гасіння електромобілів у подібних ситуаціях).

Очевидно в такому випадку, що батарея у електромобіля все ж таки була пошкоджена або її невдало вдарили при транспортуванні на кладовище. Останній варіант цілком можливий: на акуратність могли заплющити очі, оскільки Теслу все одно мали утилізувати.

Точні причини пожежі, втім, слід з'ясувати слідству. Із позитивного – обійшлося без постраждалих.