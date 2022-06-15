Пожары электромобилей, особенно побывавших в ДТП, – не редкость. Однако в Калифорнии, США, произошел довольно чрезвычайный случай: битая Tesla вспыхнула не сразу после аварии, а спустя почти месяц.

Обстоятельства инцидента раскрыло издание Carscoops. На линию Пожарной службы города Сакраменто поступил звонок, что электромобиль (судя по кадрам, это была Model S) находился на свалке три недели после ДТП, не связанного с пожаром или повреждением батареи (!), как вдруг загорелся.

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Пожарные прибыли на место инцидента и потушили машину, правда, как это бывает в случае с “электричками”, на ликвидацию огня ушло немало времени. В этом случае – чуть больше часа. Пожар все же задел батарею, поэтому, чтобы остановить ее тление, спасателям пришлось вырыть небольшую яму, заполнить ее водой и поместить туда электрокар (это стандартная методика по всему миру по тушению электромобилей в подобных ситуациях).

Очевидно в таком случае, что батарея электромобиля все же была повреждена или ее неудачно ударили при транспортировке на кладбище. Последний вариант вполне возможен: на аккуратность могли закрыть глаза, поскольку Теслу все равно должны были утилизировать.

Точные причины пожара, однако, следует выяснить следствию. Из положительного – обошлось без пострадавших.