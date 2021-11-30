Окрім конфіскації автомобіля, на власника чекає штраф у мільйон гривень.

Биті автомобілі найчастіше привозять зі США, однак цей BMW 540d XDRIVE, 2020 року виготовлення, спробували привезти з Румунії. Певна річ, що власник оцінив його недорого – 27 500 євро. Від цієї суми нараховуються кілька податків при розмитненні – ввізне мито та ПДВ. Однак митники засумнівались у цій вартості та зробили запит до митних органів Румунії.

Відповідь колег здивувала: вони вказали не лише іншу вартість цього авто, але й іншого відправника та одержувача. Зокрема, дані з Румунії свідчать, що цей BMW 540d придбали за значно більшу суму – 32 500 євро.

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Виходячи з розбіжностей між отриманими даними, митники затримали автомобіль та склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України на загальну суму 1,05 млн. грн.

Санкція вказаної статті передбачає накладення штрафу у розмірі ста відсотків вартості товару та його конфіскація.