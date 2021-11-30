Кроме конфискации автомобиля, владельца ждет штраф в миллион гривен.

Битые автомобили чаще всего привозят из США, однако этот BMW 540d XDRIVE, 2020 года выпуска, попытались привезти из Румынии. Естественно, что владелец оценил его недорого – 27 500 евро. От этой суммы начисляются несколько налогов при растаможке – ввозная пошлина и НДС. Однако таможенники усомнились в этой стоимости и сделали запрос в таможенные органы Румынии.

Ответ коллег удивил: они указали не только другую стоимость этого авто, но и другого отправителя и получателя. В частности, данные из Румынии свидетельствуют, что этот BMW 540d приобрели за значительно большую сумму – 32 500 евро.

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Исходя из разногласий между полученными данными, таможенники задержали автомобиль и составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины на общую сумму 1,05 млн. грн.

Санкция указанной статьи предусматривает наложение штрафа в размере ста процентов стоимости товара и его конфискации.