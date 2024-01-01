Cadillac хоче створити потужний гіперкар

Керівник підрозділу дизайну GM зізнався, що йому подобається ідея флагманської продуктивної моделі. В інтерв’ю австралійському журналу Carsales Майкл Сімко сказав, що плани з випуску гіперкара існують. Він додав, що швидка модель не обов’язково повинна бути повністю електричною, але він також не виключає чистого електромобіля.

Читайте також: В Україні продають раритетний Cadillac DeVille як у Елвіса Преслі

Гіперкар із гербом Cadillac не був би такою дивовижною ідеєю, враховуючи, що існують прецеденти концепт-карів. Не лише Cien, а й Sixteen 2003 року з його потужним двигуном V-16. Якщо Ford може успішно продати Mustang GTD вартістю 325 000 доларів, чому б Cadillac не отримати щось із цього? Правда, Mustang не є гіперкаром, але високопродуктивний Cadillac вартий того, щоб спробувати.

Окремо Майкл Сімко поговорив з CarExpert про звичайні автомобілі та про те, як позашляховики є «необхідним злом». Він стверджує, що «вони захопили ринок, тому що коли світ навколо вас починає рости, ви також хочете бути його частиною. Усі інші сидять вище в транспортних засобах, ви також повинні це робити. Це комфортна, раціональна покупка».

Незважаючи на нескінченний бум продажів піднятих автомобілів, Cadillac залишається відданим седанам. Керівник дизайну GM сказав, що нова модель буде випущена «в якийсь момент у майбутньому», щоб приєднатися до Celestiq. Розкішний флагман вартістю 340 000 доларів технічно не є седаном, а скоріше великим ліфтбеком із більш практичним багажником.

Сімко вважає, що седани не тільки красивіші та приємніші в управлінні, ніж кросовери, але й більш аеродинамічні. Хоча лише CT4, CT5 та Celestiq доступні в Сполучених Штатах, Cadillac все ще продає CT6 у Китаї, де колись традиційний стиль кузова все ще має попит.