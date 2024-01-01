Cadillac хочет создать мощный гиперкар

Руководитель подразделения дизайна GM признался, что ему нравится идея флагманской производительной модели. В интервью австралийскому журналу Carsales Майкл Симко сказал, что планы по выпуску гиперкара существуют. Он добавил, что быстрая модель не обязательно должна быть полностью электрической, но он также не исключает чистого электромобиля.

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Гиперкар с гербом Cadillac не был бы такой удивительной идеей, учитывая, что существуют прецеденты концепт-каров. Не только Cien, но и Sixteen 2003 года с его мощным двигателем V-16. Если Ford может успешно продать Mustang GTD стоимостью 325 000 долларов, почему бы Cadillac не получить что-то из этого? Правда, Mustang не является гиперкаром, но высокопроизводительный Cadillac стоит того, чтобы попробовать.

Отдельно Майкл Симко поговорил с CarExpert об обычных автомобилях и о том, как внедорожники являются "необходимым злом". Он утверждает, что "они захватили рынок, потому что когда мир вокруг вас начинает расти, вы также хотите быть его частью. Все остальные сидят выше в транспортных средствах, вы также должны это делать. Это комфортная, рациональная покупка".

Несмотря на бесконечный бум продаж поднятых автомобилей, Cadillac остается преданным седанам. Руководитель дизайна GM сказал, что новая модель будет выпущена "в какой-то момент в будущем", чтобы присоединиться к Celestiq. Роскошный флагман стоимостью 340 000 долларов технически не является седаном, а скорее большим лифтбэком с более практичным багажником.

Симко считает, что седаны не только красивее и приятнее в управлении, чем кроссоверы, но и более аэродинамичные. Хотя только CT4, CT5 и Celestiq доступны в Соединенных Штатах, Cadillac все еще продает CT6 в Китае, где когда-то традиционный стиль кузова все еще пользуется спросом.