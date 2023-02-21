Представлений Cadillac XT4 з новим дизайном

Кросовер Cadillac XT4 оновився зовні та всередині. Рестайлінг приніс моделі нову звужену передню оптику з вертикальними секціями головного світла, суворіші обриси решітки радіатора і трохи іншу геометрію задніх світловідбивачів.

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Загалом в екстер'єрі поменшало хрому. У салоні з'явилася нова передня панель у стилі «старшого» Escalade з 33-дюймовим сенсорним надчітким екраном. Старт продажів новинки у США та Китаї намічено на літо цього року.

Cadillac XT4 представлений на американському та китайському ринках з 2018 року, тепер найкомпактніший кросовер у лінійці марки пережив плановий рестайлінг. Дизайн новинки розсекретили ще в січні - фотографії моделі з'явилися в базі Мінпрому КНР, а вчора посвіжілий зовні і всередині XT4 дебютував офіційно в США. У місцевих дилерів оновлені кросовери з'являться до літа, ціни поки що не оголошені. За дореформений Cadillac XT4 нині просять від 36,3 тисяч доларів.

Оновлення принесло XT4 нову зовнішність з характеристиками електричного Lyriq, зокрема, подібне оформлення головної оптики. Світловідбивачі на кормі тепер вертикальні, а не горизонтальні, також з'явилися диски нового дизайну розміром 18 і 20 дюймів.

Зміни відбулися і в інтер'єрі: окрім згаданої 33-дюймової сенсорної консолі, що поєднує віртуальну «приладку» та екран мультимедійної системи, замінили джойстик трансмісії. А ось блок керування кліматом з аналоговими кнопками чіпати не стали. У списку опціонального обладнання з'явився проекційний дисплей та аудіосистема AKG Studio з 13 динаміками.

Моторна гама залишилася без змін. У США кросовер, як і раніше, пропонуватиметься з турбомотором об'ємом 2,0 літра потужністю 238 кінських сил, пару якому складає дев'ятидіапазонний автомат. Привід – передній чи повний.

Виробництво Cadillac XT4 налагоджено на заводі General Motors у штаті Канзас, а також у Китаї. На американському ринку на модель стійкий попит: вона хоч і поступається за популярністю XT5, але продається краще, ніж XT6. За минулий рік у країні реалізували 22 тисячі таких кросоверів.