Оновлення та послідуюче за ним коригування ціни має на меті зробити розкішний EV конкурентоспроможним у своєму сегменті.

У наш час зниження цін є рідкісним випадком. Зміна модельного року зазвичай супроводжується підвищенням ціни, але Cadillac бажає підняти інтерес до свого першого акумуляторного електромобіля Lyriq.

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На 2024 модельний рік ціна на Cadillac Lyriq знизиться – з $62 990 за модель 2023 модельного року до «близько $60 000», згідно з інформацією на споживчому веб-сайті автовиробника. Ця ціна вказана для базової комплектації із заднім приводом і одним двигуном.

Тим часом повнопривідний Lyriq 2024 року матиме початкову ціну «близько 64 000 доларів США» – також трохи нижче від 64 990 доларів США за модель 2023 року.

Однак цей крок до встановлення конкурентоспроможних цін на ринку розкішних електромобілів середнього розміру не обійдеться без компромісу з точки зору стандартного обладнання.

У заяві, надісланій Motor Authority, речник марки Пейдж Татуллі сказав, що Cadillac «відкоригував ціни, щоб відобразити вміст автомобіля». Це означає, що базовий Cadillac Lyriq може втратити частину стандартного обладнання через нижчу ціну, хоча автовиробник ще не оголосив, яке саме обладнання буде вилучено.

Cadillac все ще перебуває на етапі попереднього замовлення на Lyriq 2024 року. Щоб стати в чергу, необхідно сплатити попереднє замовлення в розмірі 100 доларів США. Очікується, що поставки відбудуться навесні 2023 року.

Lyriq спочатку пропонувався з базовою ціною 59 900 доларів США за задньопривідне дебютне видання, яке, як кажуть, було розпродано за 10 хвилин. Це була спеціальна ціна для перших клієнтів Cadillac EV. Звичайне виробництво Lyriq RWD піднялося до стандартної ціни 2023 модельного року лише через кілька місяців.

Слід зазначити, що Cadillac Lyriq RWD має 340 кінських сил і 440 Н-метрів крутного моменту від одного двигуна. Його батарея на 100 кіловат-годин розрахована на забезпечення запасу ходу в 502 кілометри.