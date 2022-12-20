Обновление и последующая за ним корректировка цены имеет целью сделать роскошный EV конкурентоспособным в своем сегменте.

В настоящее время снижение цен является редким случаем. Смена модельного года обычно сопровождается повышением цены, но Cadillac желает поднять интерес к своему первому аккумуляторному электромобилю Lyriq.

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На 2024 год модельная цена на Cadillac Lyriq снизится – с $62 990 за модель 2023 модельного года до «около $60 000», согласно информации на потребительском сайте автопроизводителя. Эта цена указана для базовой комплектации с задним приводом и одним двигателем.

Тем временем полноприводный Lyriq 2024 года будет начальной ценой «около 64 000 долларов США» – также чуть ниже 64 990 долларов США за модель 2023 года.

Однако, этот шаг к установлению конкурентоспособных цен на рынке роскошных электромобилей среднего размера не обойдется без компромисса с точки зрения стандартного оборудования.

В заявлении, присланном Motor Authority, представитель марки Пейдж Татулли сказал, что Cadillac «откорректировал цены, чтобы отразить содержимое автомобиля». Это означает, что базовый Cadillac Lyriq может потерять часть стандартного оборудования из-за более низкой цены, хотя автопроизводитель еще не объявил, какое именно оборудование будет изъято.

Cadillac все еще находится на этапе предварительного заказа на Lyriq 2024 года. Чтобы стать в очередь, необходимо оплатить предзаказ в размере 100 долларов США. Ожидается, что поставки пройдут весной 2023 года.

Lyriq изначально предлагался с базовой ценой 59 900 долларов США за заднеприводное дебютное издание, которое, как говорится, было распродано за 10 минут. Это была специальная цена для первых клиентов Cadillac EV. Обычное производство Lyriq RWD поднялось до стандартной цены 2023 модельного года спустя всего несколько месяцев.

Следует отметить, что Cadillac Lyriq RWD имеет 340 лошадиных сил и 440 Н-метров крутящего момента от одного двигателя. Его батарея на 100 киловатт-час рассчитана на обеспечение запаса хода в 502 километра.