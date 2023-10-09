Американська марка готується до нової експансії у ЄС. Cadillac повернеться на європейський ринок після семи років відсутності.

Агентство Bloomberg повідомило, що преміум-бренд General Motors почав приймати заявки на електромобіль Lyriq у Швейцарії. Кросовер постачатимуть до Європи зі США в першій половині 2024 року: слідом за Швейцарією модель запропонують у Швеції, Франції та ще трьох країнах. По суті, йдеться про перезапуск бренду Cadillac, хоча паркетники XT4 з Європи нікуди не йшли.

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General Motors фактично залишив Європу в 2017 році, продавши фірму Opel групі Peugeot-Citroen. Продаж на континенті скоротився до мінімуму через великі збитки: офіційні поставки обмежилися Cadillac XT4 і Chevrolet Corvette. За вісім місяців 2023 року в Європі реалізували лише 415 кросоверів Cadillac, але з наступного року активність зросте.

Cadillac має намір зосередитися на електромобілях, відмовитися від схеми з дилерами та перейти до прямих продажів через інтернет. До кінця десятиліття в Європі офіційно запропонують цілу лінійку «батарейних» моделей, тобто очікується дебют Lyriq, Optiq, Escalade IQ і навіть Celestiq. Цікаво, що очолить повернення Cadillac кросовер американського складання, хоча логічніше було б постачати дешевші машини з Китаю.