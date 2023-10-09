Американская марка готовится к новой экспансии в ЕС. Cadillac вернется на европейский рынок после семи лет отсутствия.

Агентство Bloomberg сообщило, что премиум-бренд General Motors начал принимать заявки на электромобиль Lyriq в Швейцарии. Кроссовер будут поставлять в Европу из США в первой половине 2024 года: вслед за Швейцарией модель предложат в Швеции, Франции и еще трех странах. По сути, речь идет о перезапуске бренда Cadillac, хотя паркетчики XT4 из Европы никуда не уходили.

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General Motors фактически покинул Европу в 2017 году, продав фирму Opel группе Peugeot-Citroen. Продажа на континенте сократилась до минимума из-за больших убытков: официальные поставки ограничились Cadillac XT4 и Chevrolet Corvette. За восемь месяцев 2023 года в Европе реализовали всего 415 кроссоверов Cadillac, но со следующего года активность вырастет.

Cadillac намерена сосредоточиться на электромобилях, отказаться от схемы с дилерами и перейти к прямым продажам через интернет. К концу десятилетия в Европе официально предложат целую линейку «батарейных» моделей, то есть ожидается дебют Lyriq, Optiq, Escalade IQ и даже Celestiq. Интересно, что возглавит возврат Cadillac кроссовер американской сборки, хотя логичнее было бы поставлять более дешевые машины из Китая.