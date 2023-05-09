На аукционе для коллекционеров заявлена стартовая цена 117 тысяч грн, что на сегодняшний день более 3000 долларов.

Объявление на интернет-площадке Violity касается модели автомобиля Cadillac Eldorado 1975 – 1979 годов выпуска. Машинка в новой, с инструкцией и оригинальной коробкой.

Металлическая игрушка со штампованным кузовом, резиновыми шинами и настоящим хромом

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Неужели машина действительно настолько редкая, что за нее кто-нибудь даст $3000? На самом деле, некоторые игрушки – точнее, масштабные модели автомобилей – стоят и больше, но большей частью это касается уникальных изделий, как правило – ручной работы. А в нашем случае речь идет о массовой серийной игрушке, которую можно было приобрести в любом магазине. Хотя это не значит, что она неинтересна.

Прежде всего, она новая, имеет аутентичную коробку и заводскую инструкцию, что всегда ценилось у коллекционеров. Легко понять, почему старые игрушки в большинстве своем не имеют такого идеального вида: дети ими играют.

Сегодня на цену ретроигрушки влияет не только ее состояние (коллекционеры говорят – сохран), но и наличие заводской упаковки и инструкции.

Во-вторых, внешне эта игрушка воспроизводит не что-то там абстрактное, а сам Cadillac, точнее, она имеет характерные черты экстерьера моделей Eldorado и Series 62 1958 – 1959 модельных годов.

Во-вторых, здесь мы видим игрушку в экзотической для наших дней комплектации – с механическим тросовым приводом. Здесь требуется небольшое историческое отступление. Детские игрушки того периода традиционно были крепкими, добротными, буквально с большим запасом работоспособности. То есть дети пользовались ими по несколько лет, и в случае с электрифицированными игрушками перед владельцами стояла проблема, знакомая и нынешним родителям: батарейки.

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Чтобы родители в течение всего периода эксплуатации не тратились на батарейки, конструкторы этой игрушки применили “чистую механику”: машинка ездила без батареек. В левой руке ребенок держал проводной пульт управления, на котором под правую руку была ручка типа "кривой стартер". При вращении ручки машина быстро ехала вперед или назад – в зависимости от направления вращения. Поворот влево-вправо производился большим пальцем левой руки. Ощущения от управления (или как писали в официальных бумагах фабрик игрушек – игровой эффект) были очень интересными, почти реалистичными.

Кроме механического привода, эта же игрушка продавалась и в электрифицированном исполнении – на двух “круглых” батарейках (назывались элемент питания 373). Пульт был другим, на нем имелся круглый руль и три круглых кнопки: “вперед”, “назад” и включение фар.

$3000 за игрушку – дорого или нет?

Так что, 117 000 грн за историческую и новенькую игрушку образца 1975 года – это дорого или нет? Не беремся судить, но это можно будет узнать после завершения интернет-аукциона. На момент написания этой корреспонденции ни одна ставка еще не сделана.

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