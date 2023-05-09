На аукціоні для колекціонерів заявлена стартова ціна 117 тисяч грн, що на сьогодні більше ніж 3000 доларів.

Оголошення на інтернет-майданчику Violity стосується моделі автомобіля Cadillac Eldorado 1975 – 1979 років випуску. Машинка в стані нової, з інструкцією та оригінальною коробкою.

Металева іграшка має штампований кузов, гумові шини та справжній хром

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Невже машина справді настільки рідкісна, що за неї хтось дасть $3000? Насправді, деякі іграшки – точніше, масштабні моделі автомобілів – коштують і більше, але здебільшого це стосується унікальних виробів, як правило – ручної роботи. А в нашому випадку йдеться про масову серійну іграшку, яку можна було придбати в будь-якому магазині. Хоча це не значить, що вона нецікава.

Перш за все, вона нова, має аутентичну коробку та заводську інструкцію, що завжди цінувалося в колекціонерів. Легко зрозуміти, чому старі іграшки здебільшого не мають такого ідеального вигляду: діти ними граються.

Сьогодні на ціну ретроіграшки впливає не тільки її стан, а й наявність заводської упаковки та інструкції

По-друге, зовні ця іграшка відтворює не щось там, а сам Cadillac, точніше, має характерні риси екстер’єру моделей Eldorado та Series 62 1958 – 1959 модельних років.

По-друге, тут ми бачимо іграшку в екзотичній для наших днів комплектації – з механічним тросовим приводом. Тут потрібен невеличкий історичний відступ. Дитячі іграшки того періоду традиційно були міцними, добротними, буквально з великим запасом ресурсу. Тобто діти користувалися ними по кілька років, і у випадку з електрифікованими іграшками перед власниками стояла проблема, знайома і теперішнім батькам: батарейки.

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Щоб батьки протягом всього періоду експлуатації не витрачались на батарейки, конструктори цієї іграшки застосували “чисту механіку”: машинка їздила без батарейок. В лівій руці дитина тримала дротовий пульт керування, на якому під праву руку була ручка типу “кривий стартер”. При обертанні ручки машина жваво їхала вперед або назад – в залежності від напрямку обертання. Поворот вліво-вправо здійснювався великим пальцем лівої руки. Відчуття від керування (або як писали в офіційних паперах іграшкових фабрик – ігровий ефект) були дуже цікавими, майже реалістичними.

При цьому слід сказати, що крім механічного приводу, ця ж іграшка продавалася і в електрифікованому виконанні – на двох “круглих” батарейках (називались “елемент живлення” 373). Пульт був іншим, на ньому було кругле кермо і три круглі кнопки: вперед, назад і увімкнення фар.

$3000 за іграшку – дорого чи ні?

То як, 117 000 грн. за новеньку іграшку зразка 1975 року – це дорого чи ні? Не беремось судити, але це можна буде з’ясувати після завершення інтернет-аукціону. На момент написання цієї статті жодної ставки ще не зроблено.

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