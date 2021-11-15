Американський преміальний бренд Cadillac готується протистояти Tesla та іншим електричним конкурентам, для чого проводить масштабну реструктуризацію. Одним із кроків стало розірвання контрактів з багатьма місцевими дилерами, яких тепер виробник викуповує.

GM запропонувала своїм дилерам модернізуватись за власний кошт, аби пристосуватись до змін, а тим компаніям, які не змогли чи не захотіли цього зробити – викупити їх. Здебільшого, це були автосалони з низькими обсягами продажів. Цей крок призведе до того, що американський бренд матиме у власності близько 560 дилерських центрів з 875, які він мав на початку 2021 року.

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За даними Automotive News, роздрібна мережа Cadillac на 60 відсотків більша, ніж у BMW, і вдвічі більше, ніж у Lexus. Віце-президент General Motors Рорі Харві сказав, що викуп був застосований для того, щоб гарантувати, що дилерська мережа буде займатися продажем та обслуговуванням електромобілів.

За даними Reuters, General Motors понесла витрати на 274 мільйони доларів у рамках реструктуризації. Ці дилери не були готові інвестувати від 200 000 до 500 000 доларів США на реструктуризацію автосалонів, технічних зон, обладнання та навчання персоналу, щоб підтримати перехід бренду до лінійки повністю електричних автомобілів, яка запланована до 2030 року.

Першим електромобілем Cadillac стане Lyriq 2022 року. У виконанні Debut Edition преміальний електричний кросовер оснащується акумулятором ємністю 100,4 кВт*год і електродвигуном потужністю 340 к.с.