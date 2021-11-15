Американский премиальный бренд Cadillac готовится противостоять Tesla и другим электрическим конкурентам, для чего проводит масштабную реструктуризацию. Одним из шагов стало расторжение контрактов со многими местными дилерами, которые теперь производитель выкупает.

GM предложила своим дилерам модернизироваться за свой счет, чтобы приспособиться к изменениям, а тем компаниям, которые не смогли или не захотели этого сделать – выкупить их. В основном это были автосалоны с низкими объемами продаж. Этот шаг приведет к тому, что у американского бренда в собственности будет около 560 дилерских центров из 875, которые у него были в начале 2021 года.

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По данным Automotive News, розничная сеть Cadillac на 60 процентов больше, чем у BMW, и вдвое больше, чем у Lexus. Вице-президент General Motors Рори Харви сказал, что выкуп применили, чтобы гарантировать, что дилерская сеть будет заниматься продажей и обслуживанием электромобилей.

По данным Reuters, General Motors потратилась на 274 миллиона долларов в рамках реструктуризации. Эти дилеры не были готовы инвестировать от 200 000 до 500 000 долларов США в реструктуризацию автосалонов, технических зон, оборудование и обучение персонала, чтобы поддержать переход бренда к линейке полностью электрических автомобилей, которая запланирована к 2030 году.

Первым электромобилем Cadillac станет Lyriq в 2022 году. В исполнении Debut Edition премиальный электрический кроссовер оснащается аккумулятором емкостью 100,4 кВт*ч и электродвигателем мощностью 340 л.с.