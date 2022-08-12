Це можуть бути чотири рівні комплектації нового флагманського електромобіля Cadillac Celestiq.

Cadillac сподівається відновити себе як преміальний бренд з повністю електричним Celestiq, і, виходячи з нещодавно зареєстрованих торгових марок, здається, що буде доступна кілька різних рівнів комплектації.

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Cadillac вже подав заявку на торгову марку на назви Celestiq Aurora, Celestiq Magnetic, Celestiq Mist і Celestiq Vale, що викликало припущення, що це можуть бути назви чотирьох різних варіантів електромобіля.

Важко сказати, яка з цих назв використовуватиметься для початкового, середнього та флагманського варіантів Celestiq, але всі вони мають приємне звучання.

Хоча Cadillac продемонстрував лише концепт Celestiq, повідомлялося, що флагманська версія може коштувати до 300 000 доларів. Це не просто зробить його вдвічі дорожчим за Cadillac Escalade-V ESV, але й поставить його вище Bentley Flying Spur W12 за 212 000 доларів і не набагато доступнішим від Rolls-Royce Ghost за 311 000 доларів.

Ми знаємо, що серійна модель базуватиметься на архітектурі Cadillac Ultium EV, яка використовується в таких моделях, як Lyriq, Chevrolet Blazer і Chevrolet Silverado EV. Незрозуміло, скільки потужності матиме Celestiq і скільки електродвигунів рухатиме його вперед. Однак розумно припустити, що він матиме більше 500 к.с.

Для електромобіля вже підтверджено безліч технологій. Серед них приладова панель, обладнана 55-дюймовим цифровим дисплеєм і двома сенсорними екранами високої чіткості на задній частині підголівників для пасажирів на задніх сидіннях. Додатковий дисплей знаходиться на задній центральній консолі.

Очікується, що Cadillac представить новий Celestiq наприкінці 2023 або на початку 2024 року.