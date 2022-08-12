Это могут быть четыре уровня комплектации нового флагманского электромобиля Cadillac Celestiq.

Cadillac надеется восстановить себя как премиальный бренд с полностью электрическим Celestiq, и, исходя из недавно зарегистрированных торговых марок, кажется, что будет доступно несколько различных уровней комплектации.

Читайте также: Украинский дизайнер нашел недостатки в Cadillac за 300 тысяч долларов

Cadillac уже подал заявку на торговую марку на название Celestiq Aurora, Celestiq Magnetic, Celestiq Mist и Celestiq Vale, что вызвало предположение, что это могут быть названия четырех различных вариантов электромобиля.

Трудно сказать, какая из этих названий будет использоваться для начального, среднего и флагманского вариантов Celestiq, но все они имеют приятное звучание.

Хотя Cadillac продемонстрировал концепт Celestiq, сообщалось, что флагманская версия может стоить до 300 000 долларов. Это не просто сделает его вдвое дороже Cadillac Escalade-V ESV, но и поставит его выше Bentley Flying Spur W12 по 212 000 долларов и не намного доступнее от Rolls-Royce Ghost за 311 000 долларов.

Мы знаем, что серийная модель будет базироваться на архитектуре Cadillac Ultium EV, которая используется в таких моделях, как Lyriq, Chevrolet Blazer и Chevrolet Silverado EV. Непонятно, сколько мощности будет иметь Celestiq и сколько электродвигателей двигать его вперед. Однако разумно предположить, что он будет иметь более 500 л. с.

Для электромобиля уже подтверждено множество технологий. Среди них приборная панель, оснащенная 55-дюймовым цифровым дисплеем и двумя сенсорными экранами высокой четкости на задней части подголовников для пассажиров на задних сиденьях. Дополнительный дисплей находится на задней центральной консоли.

Ожидается, что Cadillac представит новый Celestiq в конце 2023 или начале 2024 года.