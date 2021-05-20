Каліфорнійський стартап Canoo оголосив приймання попередніх замовлень відразу на три електромобілі: мікроавтобус, пікап та фургон.

Базова версія мінівена, побудованого на базі дебютувавшого восени 2019 року концепта електричного безпілотного шаттла, оцінена у $34 750. Цінник топової модифікації заявлений на рівні $49 950.

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Вартість представленого у березні цього року електричного пікапа не повідомляється. Базовий фургон стартап пропонує за $33 000. Очікується, в серію його запустять у 2022 році, тоді як випуск мінівена та пікапа почнеться не раніше 2023 року. Для оформлення бронювання необхідно внести депозит у розмірі $100.

Електромобілі побудовані на власній модульній платформі Canoo, яку стартап розробляє протягом декількох років. В її основі лежить фірмова скейтборд-платформа – плоска основа, на якій зібрані всі необхідні для електромобіля компоненти, включаючи електродвигуни, трансмісію, батарею та керуючу електроніку.

Найпотужніший акумуляторний блок – 80 кВт•год – дістався топовій версії фургона. Заряду батареї досить для 205 миль шляху (402 км).

За попередньою інформацією, електрофургон запропонують у чотирьох комплектаціях, включаючи “пригодницьку” версію зі збільшеним дорожнім просвітом та “більш потужним профілем”.

Кому Canoo довірить випуск фургона, поки не оголошено. Раніше компанія оголосила, що підбирає контрактного виробника. Спочатку фургони планували пропонувати за передплатою, але після того, як стартапу вдалося залучити близько $600 млн інвестицій, плани змінилися.