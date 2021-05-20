Калифорнийский стартап Canoo объявил прием предварительных заказов сразу на три электромобиля: микроавтобус, пикап и фургон.

Базовая версия минивэна, построенного на базе дебютировавшего осенью 2019 года концепта электрического беспилотного шаттла, оценена в $ 34 750. Ценник топовой модификации заявлен на уровне $ 49 950.

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Стоимость представленного в марте этого года электрического пикапа не сообщается. Базовый фургон стартап предлагает за $ 33 000. Ожидается, в серию его запустят в 2022 году, тогда как выпуск минивэна и пикапа начнется не раньше 2023 года. Для оформления бронирования необходимо внести депозит в размере $ 100.

Электромобили построены на собственной модульной платформе Canoo, которую стартап разрабатывает в течение нескольких лет. В ее основе лежит фирменная скейтборд-платформа – плоская основа, на которой собраны все необходимые для электромобиля компоненты, включая электродвигатели, трансмиссию, батарею и управляющую электронику.

Самый мощный аккумуляторный блок – 80 кВт • ч – достался топовой версии фургона. Заряда батареи достаточно для 205 миль пути (402 км).

По предварительной информации, электрофургон предложат в четырех комплектациях, включая "приключенческую" версию с увеличенным дорожным просветом и "более мощным профилем".

Кому Canoo доверит выпуск фургона, пока не объявлено. Ранее компания объявила, что подбирает контрактного производителя. Сначала фургоны планировали предлагать по подписке, но после того, как стартапу удалось привлечь около $ 600 млн инвестиций, планы изменились.