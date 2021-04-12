Производство электрических грузовиков начнется в конце следующего года. Для заказа доступны две модели: тяжелая eCascadia и среднетоннажная eM2.

В 2018 году Freightliner анонсировал выход электрических грузовиков, пообещав вывести на дороги небольшую флотилию тестовых машин. Через три года и 1,2 миллиона километров пробега, разделенного между 38 машинами, компания объявила, что начинает принимать заказы на свои электровозы.

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Больший тягач eCascadia доступен с одним или двумя двигателями мощностью от 360 до 525 лошадиных сил. Он имеет аккумуляторную батарею емкостью 475 киловатт-часов, что обеспечивает пробег в 400 километров. Он способен зарядиться до 80% примерно за 90 минут. Эти цифры затмевают показатели главного конкурента – Volvo VNR Electric, который имеет запас хода всего 195 километров и максимальную мощность в 455 лошадиных сил. При этом он заряжается немного быстрее – до 80% за 70 минут. Единственный вариант кабины для eCascadia – короткая.

Меньший eM2 имеет один двигатель на 180 или 300 лошадиных сил. Аккумулятор имеет емкость 315 киловатт-часов, что обеспечивает пробег на одном заряде в 370 километров. Для восстановления заряда до 80% ему требуется лишь 60 минут.

Хотя Freightliner начал принимать заказы, цены на электрические грузовики еще не обнародованы. Кроме самих грузовиков Freightliner также предложит услугу, которая поможет клиентам понять, как лучше всего интегрировать грузовики и сопутствующее оборудование в свои автопарки.

Фото: электрические грузовики Freightliner eCascadia та eM2 / Freightliner