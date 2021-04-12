Виробництво електричних вантажівок розпочнеться наприкінці наступного року. Для замовлення доступні дві моделі: важка eCascadia та середньотонажна eM2.

У 2018 році Freightliner анонсував вихід електричних вантажівок, пообіцявши вивести на дороги невеличку флотилію тестових машин. Через три роки та 1,2 мільйона кілометрів пробігу, розділеного між 38 машинами, компанія оголосила, що починає приймати замовлення на свої електровози.

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Більший тягач eCascadia доступний з одним або двома двигунами потужністю від 360 до 525 кінських сил. Він має акумуляторну батарею ємністю 475 кіловат-годин, що забезпечує пробіг у 400 кілометрів. Він здатний зарядитися до 80% приблизно за 90 хвилин. Ці цифри затьмарюють показники головного конкурента – Volvo VNR Electric, який у має запас ходу лише 195 кілометрів та максимальну потужність у 455 кінських сил. При цьому він заряджається трохи швидше – до 80% за 70 хвилин. Єдиним варіантом кабіни для eCascadia є коротка.

Менший eM2 має один двигун на 180 або 300 кінських сил. Акумулятор має ємність 315 кіловат-годин, що забезпечує пробіг на одному заряді у 370 кілометрів. Для відновлення заряду до 80% йому потрібно лише 60 хвилин.

Хоча компанія Freightliner почала приймати замовлення, ціни на електричні вантажівки ще не оприлюднені. Окрім самих вантажівок, Freightliner також запропонує послугу, яка допоможе клієнтам зрозуміти, як найкраще інтегрувати вантажівки та супутнє обладнання у свої автопарки.

Фото: електричні вантажівки Freightliner eCascadia та eM2 / Freightliner