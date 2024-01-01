CATL побудує в Іспанії завод з виробництва акумуляторів для електромобілів

Компанія Stellantis отримала субсидію у розмірі €133 млн від іспанського уряду для реалізації проекту будівництва гігафабрики акумуляторів у партнерстві з китайською компанією CATL.

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Завод планується розташувати поблизу існуючого заводу Stellantis у Сарагосі, де виготовляються електромобілі, такі як Peugeot e-208 та Opel Corsa-e. Очікується, що нове підприємство вартістю €2,5 млрд створить близько 3000 робочих місць.

Stellantis вітає підтримку уряду Іспанії, однак проект ще потребує остаточних регуляторних схвалень. Через низький попит на електромобілі, Stellantis нещодавно відклала плани будівництва заводів з виробництва акумуляторів у Німеччині та Італії.