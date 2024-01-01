CATL представила революційні акумулятори для вантажних електромобілів

CATL представила нові лінійки акумуляторів Tectrans, розроблені для транспортної галузі. Нові батареї призначені для легких комерційних автомобілів (L), автобусів (B) і вантажівок (T), кожна з яких має різні характеристики. Акумулятор Tectrans T вражає терміном служби до 15 років або 2,8 мільйона кілометрів.

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Значний прорив оголошений під час IAA Transportation 2024 у Ганновері. Торгова виставка перетворилася з нудного заходу в осередок чистих транспортних технологій. Такий, частиною якого хоче бути навіть Tesla.

Попри те, що багато хто хоче, щоб ми повірили в те, що ринок електромобілів охолоджується, транспортний сектор активно запускає нові рішення для електромобілів. Одне з найцікавіших оголошень цього року в Ганновері зробив провідний світовий виробник акумуляторів CATL. Акумуляторний гігант представив свою останню продукцію в професійному асортименті Tectrans, призначену для транспортного сектора.

Лінія акумуляторів Tectrans включає акумуляторні елементи, спеціально розроблені для легких комерційних транспортних засобів (Tectrans L), автобусів (Tectrans B) і важких вантажівок (Tectrans T). Останній, мабуть, найбільш захоплюючий, з двома доступними варіантами, залежно від програми. Обидва вражають самі по собі: один завдяки дуже довгому життєвому циклу, а другий завдяки можливостям надшвидкої зарядки.

Tectrans T Long Life Edition є лідером у галузі з прогнозованим терміном служби до 15 років і понад 1,7 мільйона миль (2,8 мільйона кілометрів). Акумулятор доступний різної ємності з запасом ходу до 500 км. CATL також обіцяє гарантію на акумулятор, яка охоплює весь термін служби автомобіля. Компанія зазначила, що цю батарею також можна буде замінити, що додатково мінімізує витрати на амортизацію.

Другий варіант — Tectrans T Superfast Charging Edition, який можна швидко заряджати. Технологія дозволяє операторам заряджати батарею до 70% всього за 15 хвилин, мінімізуючи час простою та розширюючи діапазон застосувань до дуже довгих маршрутів. Акумуляторна батарея має ємність від 200 кВт-год до 600 кВт-год з максимальним запасом ходу 500 км. Незважаючи на те, що ця батарея оптимізована для швидкої зарядки, вона все ще забезпечує вражаючий термін служби – вісім років або 745 000 миль (1,2 мільйона км).

Завдяки полегшеній конструкції Tectrans Bus Edition також вражає, маючи найкращу в галузі щільність енергії 175 Вт·год/кг. Tectrans B також має 15-річний термін служби або 932 000 миль (1,5 мільйона км) з гарантією на акумулятор, яка охоплює весь життєвий цикл автомобіля.

Tectrans L для легких комерційних автомобілів може бути найцікавішим для любителів електромобілів, враховуючи схожість з легковими автомобілями. Цей акумулятор також доступний у двох варіантах: Superfast Charging Edition і Long Range Edition. Однак CATL каже, що обидва можуть досягти швидкості зарядки 4C, що забезпечує надшвидку зарядку. Tectrans L має потужність від 30 до 200 кВт/год із запасом ходу від 150 км (93 милі) до 500 км.