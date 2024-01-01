CATL представила революционные аккумуляторы для электромобилей

CATL представила новые линейки аккумуляторов Tectrans, разработанные для транспортной отрасли. Новые батареи предназначены для легких коммерческих автомобилей (L), автобусов (B) и грузовиков (T), каждая из которых имеет различные характеристики. Аккумулятор Tectrans T впечатляет сроком службы до 15 лет или 2,8 миллиона километров.

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Значительный прорыв, объявлен во время IAA Transportation 2024 в Ганновере. Торговая выставка превратилась из скучного мероприятия в средоточие чистых транспортных технологий. Такой, частью которого хочет быть даже Tesla.

Несмотря на то, что многие хотят, чтобы мы поверили в то, что рынок электромобилей охлаждается, транспортный сектор активно запускает новые решения для электромобилей. Одно из самых интересных объявлений этого года в Ганновере сделал ведущий мировой производитель аккумуляторов CATL. Аккумуляторный гигант представил свою последнюю продукцию в профессиональном ассортименте Tectrans, предназначенную для транспортного сектора.

Линия аккумуляторов Tectrans включает аккумуляторные элементы, специально разработанные для легких коммерческих транспортных средств (Tectrans L), автобусов (Tectrans B) и тяжелых грузовиков (Tectrans T). Последний, пожалуй, наиболее захватывающий, с двумя доступными вариантами, в зависимости от программы. Оба впечатляют сами по себе: один благодаря очень долгому жизненному циклу, а второй благодаря возможностям сверхбыстрой зарядки.

Tectrans T Long Life Edition является лидером в отрасли с прогнозируемым сроком службы до 15 лет и более 1,7 миллиона миль (2,8 миллиона километров). Аккумулятор доступен различной емкости с запасом хода до 500 км. CATL также обещает гарантию на аккумулятор, которая охватывает весь срок службы автомобиля. Компания отметила, что эту батарею также можно будет заменить, что дополнительно минимизирует расходы на амортизацию.

Второй вариант - Tectrans T Superfast Charging Edition, который можно быстро заряжать. Технология позволяет операторам заряжать батарею до 70% всего за 15 минут, минимизируя время простоя и расширяя диапазон применений до очень длинных маршрутов. Аккумуляторная батарея имеет емкость от 200 кВт-ч до 600 кВт-ч с максимальным запасом хода 500 км. Несмотря на то, что эта батарея оптимизирована для быстрой зарядки, она все еще обеспечивает впечатляющий срок службы – восемь лет или 745 000 миль (1,2 миллиона км).

Благодаря облегченной конструкции Tectrans Bus Edition также впечатляет, имея лучшую в отрасли плотность энергии 175 Вт-ч/кг. Tectrans B также имеет 15-летний срок службы или 932 000 миль (1,5 миллиона км) с гарантией на аккумулятор, которая охватывает весь жизненный цикл автомобиля.

Tectrans L для легких коммерческих автомобилей может быть самым интересным для любителей электромобилей, учитывая сходство с легковыми автомобилями. Этот аккумулятор также доступен в двух вариантах: Superfast Charging Edition и Long Range Edition. Однако CATL говорит, что оба могут достичь скорости зарядки 4C, что обеспечивает сверхбыструю зарядку. Tectrans L имеет мощность от 30 до 200 кВт/ч с запасом хода от 150 км (93 мили) до 500 км.