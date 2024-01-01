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CATL построит в Испании завод по производству аккумуляторов для электромобилей

Испания предоставляет средства для строительства завода аккумуляторов. Технологии будет поставлять один из мировых лидеров по производству аккумуляторов компания CATL.
CATL строит в Испании завод аккумуляторов - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

CATL со Stellantis строят в Испании завод аккумуляторов

Евгений Гудущан
logo10 октября, 16:13
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Компания Stellantis получила субсидию в размере €133 млн от испанского правительства для реализации проекта строительства гигафабрики аккумуляторов в партнерстве с китайской компанией CATL.

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Завод планируется расположить вблизи существующего завода Stellantis в Сарагосе, где изготавливаются электромобили, такие как Peugeot e-208 и Opel Corsa-e. Ожидается, что новое предприятие стоимостью €2,5 млрд создаст около 3000 рабочих мест.

Stellantis приветствует поддержку правительства Испании, однако проект еще требует окончательных регуляторных одобрений. Из-за низкого спроса на электромобили, Stellantis недавно отложила планы строительства заводов по производству аккумуляторов в Германии и Италии.

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