Частка Китаю у світовому автовиробництві сягнула 35%

За даними Всесвітньої організації автовиробників (OICA), у січні–вересні 2025 року у світі було виготовлено понад 68,7 мільйона одиниць автотранспорту. Як повідомляє Укравтопром, це на 4 відсотки більше, ніж за аналогічний період 2024 року, що свідчить про поступове відновлення та стабілізацію глобальної автомобільної промисловості.

Структура світового виробництва

Найбільшу частку в загальному обсязі традиційно займають легкові автомобілі. За дев’ять місяців 2025 року їх було виготовлено 50,2 мільйона одиниць, що на 6 відсотків більше, ніж торік. Це зростання пояснюється як відновленням споживчого попиту, так і активним розвитком сегмента електромобілів та гібридів у ключових регіонах світу.

Виробництво легких комерційних автомобілів, навпаки, продемонструвало незначне скорочення. За звітний період було випущено 15,5 мільйона одиниць, що на 1 відсоток менше, ніж у 2024 році. Така динаміка може бути пов’язана зі змінами у логістичних ланцюгах та стриманішими інвестиціями бізнесу в оновлення автопарків.

Сегмент великих вантажних автомобілів показав помірне зростання. Виробництво склало 2,8 мільйона одиниць, що на 3 відсотки більше, ніж торік. Найвищі темпи зростання зафіксовані у сегменті автобусів: за дев’ять місяців 2025 року у світі виготовлено 231,5 тисячі автобусів, що на 12 відсотків більше у річному вимірі. Це частково пояснюється оновленням громадського транспорту та розвитком програм екологічної мобільності у великих містах.

Лідери світового автовиробництва

Китай упевнено зберігає позицію найбільшого автовиробника у світі. З січня по вересень 2025 року в країні було виготовлено 24 332 696 одиниць автотранспорту, що на 13 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такий результат забезпечується масштабним внутрішнім ринком, державною підтримкою галузі та домінуванням Китаю у виробництві електромобілів.

Друге місце посідають Сполучені Штати Америки з результатом 7 780 247 одиниць. Водночас американське автовиробництво скоротилося на 4 відсотки, що може свідчити про структурні зміни на ринку та коригування виробничих планів провідних концернів.

Японія зберігає третю позицію, виготовивши 6 219 150 одиниць автотранспорту, що на 4 відсотки більше, ніж торік. У першу п’ятірку також увійшли Індія з показником 4 802 843 одиниці, що відповідає зростанню на 5 відсотків, та Німеччина, де виробництво сягнуло 3 145 440 одиниць, продемонструвавши приріст на 2 відсотки.

Загальні тенденції та висновки

Поточні показники свідчать про нерівномірне, але загалом позитивне відновлення світового автопрому. Основним драйвером зростання залишаються легкові автомобілі, насамперед у країнах Азії, тоді як окремі сегменти комерційного транспорту демонструють стриманішу динаміку. Подальший розвиток галузі значною мірою залежатиме від темпів електрифікації, доступності сировини та глобальної економічної стабільності.