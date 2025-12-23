Доля Китая в мировом автопроизводстве достигла 35%

По данным Всемирной организации автопроизводителей (OICA), в январе–сентябре 2025 года в мире было изготовлено более 68,7 миллиона единиц автотранспорта. Как сообщает Укравтопром, это на 4 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года, что свидетельствует о постепенном восстановлении и стабилизации глобальной автомобильной промышленности.

Читайте также: Глава Ford в восторге от Xiaomi SU7 и назвал его “китайским Apple”

Структура мирового производства

Наибольшую долю в общем объеме традиционно занимают легковые автомобили. За девять месяцев 2025 года их было изготовлено 50,2 миллиона единиц, что на 6 процентов больше, чем в прошлом году. Этот рост объясняется как восстановлением потребительского спроса, так и активным развитием сегмента электромобилей и гибридов в ключевых регионах мира.

Производство легких коммерческих автомобилей, наоборот, продемонстрировало незначительное сокращение. За отчетный период было выпущено 15,5 миллиона единиц, что на 1 процент меньше, чем в 2024 году. Такая динамика может быть связана с изменениями в логистических цепочках и сдержанными инвестициями бизнеса в обновление автопарков.

Сегмент больших грузовых автомобилей показал умеренный рост. Производство составило 2,8 миллиона единиц, что на 3 процента больше, чем в прошлом году. Самые высокие темпы роста зафиксированы в сегменте автобусов: за девять месяцев 2025 года в мире изготовлено 231,5 тысячи автобусов, что на 12 процентов больше в годовом измерении. Это частично объясняется обновлением общественного транспорта и развитием программ экологической мобильности в крупных городах.

Лидеры мирового автопроизводства

Китай уверенно сохраняет позицию крупнейшего автопроизводителя в мире. С января по сентябрь 2025 года в стране было изготовлено 24 332 696 единиц автотранспорта, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат обеспечивается масштабным внутренним рынком, государственной поддержкой отрасли и доминированием Китая в производстве электромобилей.

Второе место занимают Соединенные Штаты Америки с результатом 7 780 247 единиц. В то же время американское автопроизводство сократилось на 4 процента, что может свидетельствовать о структурных изменениях на рынке и корректировке производственных планов ведущих концернов.

Япония сохраняет третью позицию, изготовив 6 219 150 единиц автотранспорта, что на 4 процента больше, чем в прошлом году. В первую пятерку также вошли Индия с показателем 4 802 843 единицы, что соответствует росту на 5 процентов, и Германия, где производство достигло 3 145 440 единиц, продемонстрировав прирост на 2 процента.

Общие тенденции и выводы

Текущие показатели свидетельствуют о неравномерном, но в целом положительное восстановление мирового автопрома. Основным драйвером роста остаются легковые автомобили, прежде всего в странах Азии, тогда как отдельные сегменты коммерческого транспорта демонстрируют сдержанную динамику. Дальнейшее развитие отрасли в значительной степени будет зависеть от темпов электрификации, доступности сырья и глобальной экономической стабильности.