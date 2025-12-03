Очільник Ford в захваті від Xiaomi SU7 й назвав його “китайським Apple”

Як розповідає CarNewsChina, посилаючись на аргентинську газету La Nación, очільник Ford описав свої враження від SU7 наступним чином: “Я був дуже вражений Xiaomi. Не дивно, що вони такі успішні – вони – китайський Apple. Ви сідаєте в машину зі своїм телефоном і не потребуєте підключення, оскільки автівка автоматично ідентифікує вас. Вона має розпізнавання обличчя, помічника зі штучним інтелектом у салоні та може розганятися від 0 до 100 км/год за три секунди одним натисканням кнопки. SU7 відчувається як Porsche Taycan”.

Після минулорічного візиту до Китаю Фарлі доручив своїй управлінській команді вибрати п'ять найкращих електромобілів Китаю. Ці автомобілі були доставлені літаком до Чикаго та відвезені до штаб-квартири Ford у Дірборні, штат Мічиган. Відтоді Фарлі та його команда використовують ці автомобілі для щоденних поїздок на роботу, щоб краще зрозуміти конкурентів китайського виробництва.

Джим Фарлі визнав, що китайські виробники вже значно випереджають конкурентів у технологічному плані. “Послання моїй команді чітке: якщо генеральний директор поважає конкуренцію з Китаю, то всі в компанії також повинні”, – заявив керівник Ford.

Джим Фарлі

Фарлі також зізнався, що коли Ford найняв Дага Філда (колишнього головного інженера Tesla Model 3 та учасника автомобільного проекту Apple) на посаду головного директора компанії з електромобілів, цифрових технологій та дизайну, вони виявили, що компанія відстає від конкурентів на 25 років у ключових технологічних сферах.

“Дуг сказав мені: “Джиме, твоя система випуску деталей, ІТ-архітектура та інструменти CAD-проектування відстають на 25 років. Ти не можеш конкурувати з BYD. Тобі потрібен справжній досвід”, – розповів Фарлі.

Попри те, що більшість китайських брендів не доступні в США, такий практичний підхід очільника Ford підкреслює зростаючу стурбованість традиційних автовиробників щодо швидкого прогресу автовиробників з Китаю.